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Пузырев Григорий Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2001

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Пузырев Марк

Мать: Пузырева Феодосия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырева Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Пузырева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Пузырева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Пузырева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузырева Галина

Смерть
2001

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