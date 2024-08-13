Пузырев Григорий Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Пузырев Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пузырева Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Пузырева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузырев Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Пузырева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Пузырева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пузырева Галина
Смерть
2001