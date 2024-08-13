Пузырева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пузырева Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Пузырев Григорий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузырев Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Пузырев Григорий Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Пузырев Григорий Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузырев Григорий Маркович

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