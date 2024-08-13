Коваленко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Олеся Викторовна

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко Алена Викторовна

Мать ребёнка: Пузырева Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пузырева Наталья Григорьевна

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