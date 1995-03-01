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Жидкин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1925

Дата смерти

01.03.1995

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1925

Отец: Жидкин Василий Фёдорович

Мать: Жидкина Марфа (Мара) Ивановна

Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жидкина Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жидкина Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкина Елизавета

Смерть
01.03.1995
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