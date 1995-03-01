Жидкин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1925
Дата смерти01.03.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1925
Рождение ребёнка
30.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жидкина Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жидкина Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жидкина Елизавета
Смерть
01.03.1995