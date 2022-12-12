Жидкин Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1893
Дата смерти24.01.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1920
Сын: Жидкин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Жидкина Марфа (Мара) Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1925
Мать ребёнка: Жидкина Марфа (Мара) Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
24.01.1968