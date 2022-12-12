Жидкин Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкин Василий Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1893

Дата смерти

24.01.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1920

Сын: Жидкин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Жидкина Марфа (Мара) Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1925

Сын: Жидкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Жидкина Марфа (Мара) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жидкина Марфа (Мара) Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
24.01.1968
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