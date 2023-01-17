Жидкина Марфа (Мара) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1891
Дата смерти22.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1920
Сын: Жидкин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Жидкин Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
21.09.1925
Отец ребёнка: Жидкин Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
22.12.1976