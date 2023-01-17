Жидкина Марфа (Мара) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкина Марфа (Мара) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1891

Дата смерти

22.12.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1920

Сын: Жидкин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Жидкин Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
21.09.1925

Сын: Жидкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Жидкин Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидкин Василий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
22.12.1976
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