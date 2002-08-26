Жидкина (Гришина) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жидкина (Гришина) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1927

Дата смерти

26.08.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жидкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жидкин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жидкин Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
26.08.2002
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