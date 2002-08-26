Жидкина (Гришина) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1927
Дата смерти26.08.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жидкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жидкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Смерть
26.08.2002