Шебордаев Илларион Афиногенович
Место рождения
Дата рождения21.10.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1854
Бракосочетание
07.06.1872
Рождение ребёнка
08.09.1873
Сын: Шебордаев Константин Илларионович
Мать ребёнка: Шебордаева (Сяскова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
03.07.1876
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Марфа Илларионовна
Мать ребёнка: Шебордаева (Сяскова) Мария Павловна
Смерть
Неизвестно