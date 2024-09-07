Шебордаев Илларион Афиногенович 21.10.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шебордаев Илларион Афиногенович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1854

Отец: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Мать: Шебордаева (Морозова) Екатерина Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.06.1872

Жена: Шебордаева (Сяскова) Мария Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1873

Сын: Шебордаев Константин Илларионович

Мать ребёнка: Шебордаева (Сяскова) Мария Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1876

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Марфа Илларионовна

Мать ребёнка: Шебордаева (Сяскова) Мария Павловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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