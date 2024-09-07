Шебордаева (Сяскова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1872
Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.06.1872
Рождение ребёнка
08.09.1873
Сын: Шебордаев Константин Илларионович
Отец ребёнка: Шебордаев Илларион Афиногенович
Рождение ребёнка
03.07.1876
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Марфа Илларионовна
Отец ребёнка: Шебордаев Илларион Афиногенович
Смерть
Неизвестно