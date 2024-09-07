Шебордаева (Сяскова) Мария Павловна Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шебордаева (Сяскова) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1872
Хомутовка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.06.1872

Муж: Шебордаев Илларион Афиногенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.09.1873

Сын: Шебордаев Константин Илларионович

Отец ребёнка: Шебордаев Илларион Афиногенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1876

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Марфа Илларионовна

Отец ребёнка: Шебордаев Илларион Афиногенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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