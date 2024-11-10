Шебордаева (Морозова) Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Шебордаев Илларион Афиногенович
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович
Сын: Шебордаев Алексей Афиногенович
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович
Сын: Шебордаев Михаил Афиногенович
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович
Сын: Шебордаев Гавриил Афиногенович
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович
Сын: Шебордаев Петр Афиногенович
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Елизавета Афиногеновна
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Мария Афиногеновна
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Ефимия Афиногеновна
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) София Афиногеновна
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович
Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Ксения Афиногеновна
Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович