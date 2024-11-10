Шебордаева (Морозова) Екатерина Ефимовна Около 1836 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шебордаева (Морозова) Екатерина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1853

Муж: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.10.1854

Сын: Шебордаев Илларион Афиногенович

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1857

Сын: Шебордаев Алексей Афиногенович

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1859

Сын: Шебордаев Михаил Афиногенович

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.03.1862

Сын: Шебордаев Гавриил Афиногенович

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.06.1866

Сын: Шебордаев Петр Афиногенович

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1868

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Елизавета Афиногеновна

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.04.1871

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Мария Афиногеновна

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.07.1872

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Ефимия Афиногеновна

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.09.1874

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) София Афиногеновна

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1878

Дочь: Шебордаева (Шебордаева) Ксения Афиногеновна

Отец ребёнка: Шебордаев Афиноген Ферапонтович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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