Хоробрых Прокопий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоробрых Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хоробрых Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаева Валентина Прокопьевна

Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флёров Виктор Прокопьевич

Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флёров Леонид Прокопьевич

Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флёров Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Полина Прокопьевна

Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоробрых Аксинья

Смерть
Неизвестно
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