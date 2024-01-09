Хоробрых Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хоробрых Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балаева Валентина Прокопьевна
Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флёров Виктор Прокопьевич
Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флёров Леонид Прокопьевич
Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флёров Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Полина Прокопьевна
Мать ребёнка: Хоробрых Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хоробрых Аксинья
Смерть
Неизвестно