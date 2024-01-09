Хоробрых Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хоробрых (Флёрова) Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балаева (Флёрова) Валентина Прокопьевна
Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флёров Виктор Прокопьевич
Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флёров Леонид Прокопьевич
Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Флёров Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Флёрова) Полина Прокопьевна
Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хоробрых Прокопий
Смерть
Неизвестно