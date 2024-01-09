Хоробрых Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоробрых Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хоробрых (Флёрова) Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балаева (Флёрова) Валентина Прокопьевна

Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флёров Виктор Прокопьевич

Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флёров Леонид Прокопьевич

Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Флёров Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Флёрова) Полина Прокопьевна

Отец ребёнка: Хоробрых Прокопий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоробрых Прокопий

Смерть
Неизвестно

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