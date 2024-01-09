Хоробрых (Флёрова) Александра Прокопьевна
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолЖенский
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хоробрых Прокопий
Мать: Хоробрых Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хоробрых Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хоробрых Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полукеева (Хоробрых) Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыжина (Хоробрых) Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1959
Дочь: Матюхина (Хоробрых) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович
Смерть
1990