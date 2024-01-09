Хоробрых (Флёрова) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоробрых (Флёрова) Александра Прокопьевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хоробрых Прокопий

Мать: Хоробрых Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоробрых Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоробрых Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоробрых Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полукеева (Хоробрых) Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыжина (Хоробрых) Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1959

Дочь: Матюхина (Хоробрых) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Хоробрых Яков Иванович

Смерть
1990

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