Ермолов (потомственный гражданин) Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолов (потомственный гражданин) Иван Дмитриевич

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермолаев Дмитрий Федорович

Мать: Ермолаева Васса Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лепешкина Анна Ермолова

Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Сумбаева Пелагея Ермолаева

Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1882

Дочь: Шинина Ефросинья Ермолаева

Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Ермолаев Николай Иванович

Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.04.1893

Сын: Ермолаев Федор Иванович

Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Ермолаев Василий Иванович

Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.02.1898

Сын: Ермолаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1900

Сын: Ермолаев Петр Иванович

Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолова Февронья Герасимовна

Смерть
Неизвестно
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