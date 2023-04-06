Ермолов (потомственный гражданин) Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Лепешкина Анна Ермолова
Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Сумбаева Пелагея Ермолаева
Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна
Рождение ребёнка
24.09.1882
Дочь: Шинина Ефросинья Ермолаева
Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна
Рождение ребёнка
27.04.1891
Сын: Ермолаев Николай Иванович
Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна
Рождение ребёнка
16.04.1893
Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна
Рождение ребёнка
07.01.1896
Сын: Ермолаев Василий Иванович
Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна
Рождение ребёнка
23.02.1898
Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна
Рождение ребёнка
27.06.1900
Мать ребёнка: Ермолова Февронья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно