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Сумбаева Пелагея Ермолаева

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Ермолов (потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Мать: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.?.1911

Муж: Сумбаев Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Сумбаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сумбаев Василий Афанасьевич

Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1913

Сын: Сумбаев Вов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Сумбаев Василий Афанасьевич

Село Илюшкино
Смерть
Неизвестно