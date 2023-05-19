Сумбаева Пелагея Ермолаева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Бракосочетание
26.?.1911
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Сумбаев Василий Афанасьевич
Село Илюшкино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1913
Сын: Сумбаев Вов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Сумбаев Василий Афанасьевич
Село Илюшкино
Смерть
Неизвестно