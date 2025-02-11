Ермолова Февронья Герасимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолова Февронья Герасимовна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван ДмитриевичНеизвестно г.р.
Дети
Лепешкина Анна Ивановна Ермолова1874 г.р.
Сумбаева Пелагея Ивановна ЕрмолаеваОколо 1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Лепешкина Анна Ивановна Ермолова

Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Сумбаева Пелагея Ивановна Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.04.1891

Сын: Ермолаев Николай Иванович

Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.04.1893

Сын: Ермолаев Федор Иванович

Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
07.01.1896

Сын: Ермолаев Василий Иванович

Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
23.02.1898

Сын: Ермолаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.06.1900

Сын: Ермолаев Петр Иванович

Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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