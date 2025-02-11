Ермолова Февронья Герасимовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Лепешкина Анна Ивановна Ермолова
Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич
Дочь: Сумбаева Пелагея Ивановна Ермолаева
Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич
Сын: Ермолаев Николай Иванович
Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич
Сын: Ермолаев Василий Иванович
Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Ермолов (Потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич