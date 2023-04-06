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Шинина Ефросинья Ермолаева

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.09.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1882

Отец: Ермолов (потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Мать: Ермолова Февронья Герасимовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1902

Муж: Шинин Иван Александрович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1904

Сын: Шинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Шинин Иван Александрович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1905

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Шинин Иван Александрович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Шинин Иван Александрович

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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