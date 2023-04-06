Шинина Ефросинья Ермолаева
Место рождения
Дата рождения24.09.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1882
Бракосочетание
04.11.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1904
Сын: Шинин Иван Иванович
Отец ребёнка: Шинин Иван Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1905
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Шинин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Шинин Иван Александрович
Смерть
Неизвестно