Шинин Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения17.07.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1881
Бракосочетание
04.11.1902
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1904
Сын: Шинин Иван Иванович
Мать ребёнка: Шинина Ефросинья Ермолаева
Рождение ребёнка
25.08.1905
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шинина Ефросинья Ермолаева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шинина Ефросинья Ермолаева
Смерть
Неизвестно