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Шинин Иван Александрович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.07.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1881

Отец: Шинин Александр Алексеевич

Мать: Шинина Александра Иосифовна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.11.1902

Жена: Шинина Ефросинья Ермолаева

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.02.1904

Сын: Шинин Иван Иванович

Мать ребёнка: Шинина Ефросинья Ермолаева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.08.1905

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шинина Ефросинья Ермолаева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шинина Ефросинья Ермолаева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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