Ермолаев Дмитрий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолаев Дмитрий Федорович

Ермолаев Дмитрий Федорович

avatar

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1864

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.07.1868

Сын: Ермолаев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.01.1874

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолов (потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Васса Яковлевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close