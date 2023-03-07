Ермолаев Дмитрий Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1864
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
30.07.1868
Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
09.01.1874
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолов (потомственный Гражданин) Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ермолаева Васса Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно