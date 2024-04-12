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Ермолаев Иван Дмитриевич

Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

30.07.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1868

Отец: Ермолаев Дмитрий Федорович

Мать: Ермолаева Васса Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
28.10.1894

Жена: Ермолаева Наталья Буреева

Рождение ребёнка
11.09.1895

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Буреева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1896

Сын: Ермолаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Буреева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Ермолаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Буреева

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
Модлинский 57-й пехотный полк 14 рота ефрейтор
Смерть
Неизвестно
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