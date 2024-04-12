Ермолаев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения30.07.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1868
Бракосочетание
28.10.1894
Рождение ребёнка
11.09.1895
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Буреева
Рождение ребёнка
24.08.1896
Сын: Ермолаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Буреева
Рождение ребёнка
01.01.1899
Мать ребёнка: Ермолаева Наталья Буреева
Военная служба
Неизвестно
Модлинский 57-й пехотный полк 14 рота ефрейтор
Смерть
Неизвестно