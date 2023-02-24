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Ермолаева Наталья Буреева

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Место рождения

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Буреев Митрофан Егорович

Мать: не указана

Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.10.1894

Муж: Ермолаев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.09.1895

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.08.1896

Сын: Ермолаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Ермолаев Иван Иванович

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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