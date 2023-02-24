Ермолаева Наталья Буреева
Место рожденияДеревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Буреев Митрофан Егорович
Мать: не указана
Деревня Кудрявка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
28.10.1894
Рождение ребёнка
11.09.1895
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.08.1896
Сын: Ермолаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.01.1899
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно