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Павлов Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Павлов Евдоким

Мать: Павлова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Павлов Пётр

Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Павлов Алексей

Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Павлов Кузьма

Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Павлов Егор

Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Наталья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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