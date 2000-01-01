Павлов Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Павлов Евдоким
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Павлов Пётр
Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Павлов Алексей
Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Павлов Кузьма
Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Павлов Егор
Мать ребёнка: Павлова Наталья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно