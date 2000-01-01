Павлова Прасковья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Прасковья Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Павлов Евдоким

Рождение ребёнка
1816

Сын: Павлов Василий

Отец ребёнка: Павлов Евдоким

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Павлов Евдоким

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Павлов Евдоким

Рождение ребёнка
1828

Сын: Павлов Афанасий

Отец ребёнка: Павлов Евдоким

Смерть
Между 1850 и 1858
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