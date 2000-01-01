Павлова Прасковья Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Павлов Евдоким
Рождение ребёнка
1816
Сын: Павлов Василий
Отец ребёнка: Павлов Евдоким
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Павлов Евдоким
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Павлов Евдоким
Рождение ребёнка
1828
Сын: Павлов Афанасий
Отец ребёнка: Павлов Евдоким
Смерть
Между 1850 и 1858