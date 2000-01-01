Павлов Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Павел Иудович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Павлов Василий
Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Павлов Афанасий
Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно