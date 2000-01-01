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Павлов Евдоким

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Павел Иудович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Павлов Василий

Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Павлов Афанасий

Мать ребёнка: Павлова Прасковья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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