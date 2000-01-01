Павлова Наталья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Павлов Афанасий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Павлов Пётр
Отец ребёнка: Павлов Афанасий
Рождение ребёнка
1850
Сын: Павлов Алексей
Отец ребёнка: Павлов Афанасий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Павлов Афанасий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Павлов Кузьма
Отец ребёнка: Павлов Афанасий
Рождение ребёнка
1858
Сын: Павлов Егор
Отец ребёнка: Павлов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Афанасий
Смерть
Неизвестно