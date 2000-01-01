Павлова Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова Наталья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Павлов Афанасий

Рождение ребёнка
1849

Сын: Павлов Пётр

Отец ребёнка: Павлов Афанасий

Рождение ребёнка
1850

Сын: Павлов Алексей

Отец ребёнка: Павлов Афанасий

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Павлов Афанасий

Рождение ребёнка
1854

Сын: Павлов Кузьма

Отец ребёнка: Павлов Афанасий

Рождение ребёнка
1858

Сын: Павлов Егор

Отец ребёнка: Павлов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Афанасий

Смерть
Неизвестно
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