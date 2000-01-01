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Пешков Константин Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1891

Дата смерти

20.02.1938

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

1912 г.р.
1920 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1891

Отец: Пешков Илья Иванович

Мать: Пешкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1912

Сын: Пешков Лука Константинович

Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
22.12.1920

Дочь: Пешкова Анастасия Константиновна

Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1921

Сын: Пешков Василий Константинович

Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1938
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