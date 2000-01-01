Пешков Константин Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1891
Дата смерти20.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1891
Отец: Пешков Илья Иванович
Мать: Пешкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1912
Сын: Пешков Лука Константинович
Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
22.12.1920
Дочь: Пешкова Анастасия Константиновна
Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1921
Сын: Пешков Василий Константинович
Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пешкова Аграфена Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.1938