Пешкова (Федосеева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1862
Дата смерти02.03.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1883
Дочь: Федосеева Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Пешков Илья Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1886
Сын: Пешков Евстроп Ильич
Отец ребёнка: Пешков Илья Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1891
Отец ребёнка: Пешков Илья Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Пешков Иван Ильич
Отец ребёнка: Пешков Илья Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.03.1937