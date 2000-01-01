Пешкова (Федосеева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Федосеева) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1862

Дата смерти

02.03.1937

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1883

Дочь: Федосеева Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Пешков Илья Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1886

Сын: Пешков Евстроп Ильич

Отец ребёнка: Пешков Илья Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1891

Сын: Пешков Константин Ильич

Отец ребёнка: Пешков Илья Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Пешков Иван Ильич

Отец ребёнка: Пешков Илья Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.03.1937
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