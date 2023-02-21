Пешкова (Бакшеева) Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1912
Сын: Пешков Лука Константинович
Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич
Рождение ребёнка
22.12.1920
Дочь: Пешкова Анастасия Константиновна
Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич
Рождение ребёнка
19.12.1921
Сын: Пешков Василий Константинович
Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич
Рождение ребёнка
03.03.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич
Работа или профессия
Неизвестно