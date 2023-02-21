Пешкова (Бакшеева) Аграфена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Бакшеева) Аграфена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1920 г.р.
1921 г.р.
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Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1912

Сын: Пешков Лука Константинович

Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич

Рождение ребёнка
22.12.1920

Дочь: Пешкова Анастасия Константиновна

Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич

Рождение ребёнка
19.12.1921

Сын: Пешков Василий Константинович

Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич

Рождение ребёнка
03.03.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пешков Константин Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
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