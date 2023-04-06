Адасовский Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения06.06.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1848
Образование
1873
Нежин, Чернігівська область
лицей кн.Безбородко
Рождение ребёнка
1876
Сын: Адасовский Константин Александрович
Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Адасовский Борис Александрович
Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна
Работа или профессия
1881
Бендеры, Муниципий Бендеры
помощник акцизного надзирателя
Рождение ребёнка
19.03.1883
Сын: Адасовский Антоний Александрович
Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Волик Наталия Александровна
Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.12.1887
Сын: Адасовский Владимир Александрович
Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Адасовский Всеволод Александрович
Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
восприемник коллежский ассесор житель с.Черняховки Василий Никифорович Кошелев
Смерть
Неизвестно