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Адасовский Александр Константинович

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Место рождения

Заньки, Чернігівська область

Дата рождения

06.06.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1848

Отец: Адасовский Константин Константинович

Мать: Адасовская Мария Васильевна

Заньки, Чернігівська область
Образование
1873
Нежин, Чернігівська область
лицей кн.Безбородко
Рождение ребёнка
1876

Сын: Адасовский Константин Александрович

Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Адасовский Борис Александрович

Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна

Работа или профессия
1881
Бендеры, Муниципий Бендеры
помощник акцизного надзирателя
Рождение ребёнка
19.03.1883

Сын: Адасовский Антоний Александрович

Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Волик Наталия Александровна

Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
14.12.1887

Сын: Адасовский Владимир Александрович

Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Адасовский Всеволод Александрович

Мать ребёнка: Адасовская Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Адасовская Мария Петровна

Крещение
Неизвестно
восприемник коллежский ассесор житель с.Черняховки Василий Никифорович Кошелев
Смерть
Неизвестно
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