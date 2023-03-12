Адасовская Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Адасовский Константин Александрович
Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Адасовский Борис Александрович
Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович
Рождение ребёнка
19.03.1883
Сын: Адасовский Антоний Александрович
Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Волик Наталия Александровна
Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович
Рождение ребёнка
14.12.1887
Сын: Адасовский Владимир Александрович
Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Адасовский Всеволод Александрович
Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно