Адасовская Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адасовская Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Адасовский Константин Александрович

Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Адасовский Борис Александрович

Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович

Рождение ребёнка
19.03.1883

Сын: Адасовский Антоний Александрович

Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Волик Наталия Александровна

Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович

Рождение ребёнка
14.12.1887

Сын: Адасовский Владимир Александрович

Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Адасовский Всеволод Александрович

Отец ребёнка: Адасовский Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адасовский Александр Константинович

Смерть
Неизвестно
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