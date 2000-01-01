Шарапова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.?
Сын: Шарапов Вячеслав Леонидович
Отец ребёнка: Шарапов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Джаркинбаев Женгис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарапов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Стефан Женгисович
Отец ребёнка: Джаркинбаев Женгис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шарапов Валерьян Женгисович
Отец ребёнка: Джаркинбаев Женгис