Шарапова Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова Надежда Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1944

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.?

Сын: Шарапов Вячеслав Леонидович

Отец ребёнка: Шарапов Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джаркинбаев Женгис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Стефан Женгисович

Отец ребёнка: Джаркинбаев Женгис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Валерьян Женгисович

Отец ребёнка: Джаркинбаев Женгис

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