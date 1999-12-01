Шарапов Валерьян Женгисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.12.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Джаркинбаев Женгис
Рождение ребёнка
02.06.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сакова Кристина Анатольевна
Рождение ребёнка
23.02.2000
Сын: Саков Даниил Валерьянович
Мать ребёнка: Сакова Кристина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1999