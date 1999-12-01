Шарапов Валерьян Женгисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Валерьян Женгисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.12.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джаркинбаев Женгис

Мать: Шарапова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
02.06.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сакова Кристина Анатольевна

Рождение ребёнка
23.02.2000

Сын: Саков Даниил Валерьянович

Мать ребёнка: Сакова Кристина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакова Кристина Анатольевна

Смерть
?.12.1999
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