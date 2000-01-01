Джаркинбаев Женгис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джаркинбаев Женгис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Стефан Женгисович

Мать ребёнка: Шарапова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарапов Валерьян Женгисович

Мать ребёнка: Шарапова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Надежда Васильевна

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