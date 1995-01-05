Шарапов Вячеслав Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.?
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?
Отец: Шарапов Леонид
Рождение ребёнка
05.01.1995
Дочь: Шарапова Диана Вячеславовна
Мать ребёнка: Шарапова Анжела Владимировна
Рождение ребёнка
05.01.1995
Дочь: Шарапова Анастасия Вячеславовна
Мать ребёнка: Шарапова Анжела Владимировна
Рождение ребёнка
11.08.?
Сын: Шарапов Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Шарапова Анжела Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно