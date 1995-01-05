Шарапов Вячеслав Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарапов Вячеслав Леонидович

Шарапов Вячеслав Леонидович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.?

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.?

Отец: Шарапов Леонид

Мать: Шарапова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
05.01.1995

Дочь: Шарапова Диана Вячеславовна

Мать ребёнка: Шарапова Анжела Владимировна

Рождение ребёнка
05.01.1995

Дочь: Шарапова Анастасия Вячеславовна

Мать ребёнка: Шарапова Анжела Владимировна

Рождение ребёнка
11.08.?

Сын: Шарапов Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Шарапова Анжела Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Анжела Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close