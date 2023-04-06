Харасов Хамзя Харасович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти02.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Харасов Харас
Мать: Харасова Тутия
Рождение ребёнка
1922
Сын: Харасов Минегали Хамзянович
Мать ребёнка: Харасова Самсинур
Рождение ребёнка
03.09.1926
Сын: Харасов Лутфулла Хамзинович
Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна
Рождение ребёнка
01.05.1928
Сын: Харасов Хаббулла Хамзянович
Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна
Рождение ребёнка
28.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Харасов Фатхулла Хамзинович
Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна
Рождение ребёнка
12.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харасова Самсинур
Смерть
02.09.1971
Им