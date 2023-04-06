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Харасов Хамзя Харасович

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Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

02.09.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1870 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1922 г.р.
1926 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Харасов Харас

Мать: Харасова Тутия

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Харасов Минегали Хамзянович

Мать ребёнка: Харасова Самсинур

Рождение ребёнка
03.09.1926

Сын: Харасов Лутфулла Хамзинович

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Харасов Хаббулла Хамзянович

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Харасов Фатхулла Хамзинович

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Рождение ребёнка
12.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харасова Умугульсум Тагировна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харасова Самсинур

Смерть
02.09.1971
Им
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