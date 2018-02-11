Харасов Хаббулла Хамзянович
Место рождения
Дата рождения01.05.1928
Дата смерти11.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1956
Рождение ребёнка
11.01.1958
Рождение ребёнка
19.09.1959
Сын: Харасов Салимьян Хаббулович
Мать ребёнка: Харасова Гадия Фахитовна
Рождение ребёнка
27.04.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харасова Гадия Фахитовна
Смерть
11.02.2018