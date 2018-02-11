Харасов Хаббулла Хамзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХарасов Хаббулла Хамзянович

Харасов Хаббулла Хамзянович

avatar

Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.05.1928

Дата смерти

11.02.2018

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1928

Отец: Харасов Хамзя Харасович

Мать: Харасова Умугульсум Тагировна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харасова Гадия Фахитовна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харасова Гадия Фахитовна

Рождение ребёнка
11.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харасова Гадия Фахитовна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.09.1959

Сын: Харасов Салимьян Хаббулович

Мать ребёнка: Харасова Гадия Фахитовна

Рождение ребёнка
27.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харасова Гадия Фахитовна

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харасова Гадия Фахитовна

Смерть
11.02.2018
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close