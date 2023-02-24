Харасова (Акирова) Умугульсум Тагировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1905
Дата смерти28.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905
Отец: Акиров Тагир
Мать: Акирова Алмабика
Рождение ребёнка
03.09.1926
Сын: Харасов Лутфулла Хамзинович
Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович
Рождение ребёнка
01.05.1928
Сын: Харасов Хаббулла Хамзянович
Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович
Рождение ребёнка
28.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Харасов Фатхулла Хамзинович
Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович
Рождение ребёнка
12.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович
Смерть
28.08.1982
Больше-Черниговский р-н с.Имелеево