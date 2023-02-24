Харасова (Акирова) Умугульсум Тагировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харасова (Акирова) Умугульсум Тагировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1905

Дата смерти

28.08.1982

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

Дети

1926 г.р.
1928 г.р.
Скрыто настройками приватности
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1905

Отец: Акиров Тагир

Мать: Акирова Алмабика

Рождение ребёнка
03.09.1926

Сын: Харасов Лутфулла Хамзинович

Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1928

Сын: Харасов Хаббулла Хамзянович

Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Харасов Фатхулла Хамзинович

Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович

Рождение ребёнка
12.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харасов Хамзя Харасович

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.08.1982
Больше-Черниговский р-н с.Имелеево
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