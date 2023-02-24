Харасов Харас
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Утягулов Фазлыахмет
Мать: Утягулова Тагира
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Самсинур
Мать ребёнка: Харасова Тутия
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Харасова Тутия
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гильмиямал
Мать ребёнка: Харасова Тутия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харасов Кунафей
Мать ребёнка: Харасова Тутия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гизитдинова Миннабика
Мать ребёнка: Харасова Тутия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харасов Ситдык
Мать ребёнка: Харасова Тутия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харасова Тутия
Смерть
Неизвестно