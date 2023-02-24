Харасов Харас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харасов Харас

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утягулов Фазлыахмет

Мать: Утягулова Тагира

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Самсинур

Мать ребёнка: Харасова Тутия

Рождение ребёнка
1895

Сын: Харасов Хамзя Харасович

Мать ребёнка: Харасова Тутия

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гильмиямал

Мать ребёнка: Харасова Тутия

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харасов Кунафей

Мать ребёнка: Харасова Тутия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гизитдинова Миннабика

Мать ребёнка: Харасова Тутия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харасов Ситдык

Мать ребёнка: Харасова Тутия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харасова Тутия

Смерть
Неизвестно
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