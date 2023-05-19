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Лопнев Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Лопнев Федор Миронович

Мать: Лопнева Дарья Андреевна

Бракосочетание
30.01.1803

Жена: Лопнева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1803

Дочь: Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Лопнева Евдокия Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Нетунахина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Лопнева Евдокия Ивановна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
1858
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