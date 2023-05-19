Лопнев Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Лопнев Федор Миронович
Мать: Лопнева Дарья Андреевна
Бракосочетание
30.01.1803
Жена: Лопнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1803
Дочь: Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Лопнева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Нетунахина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Лопнева Евдокия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1858