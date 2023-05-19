Лопнева (Русина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопнева (Русина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1803

Муж: Лопнев Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.11.1803

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Нетунахина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Лопнев Иван Федорович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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