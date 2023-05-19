Лопнева (Русина) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1803
Рождение ребёнка
11.11.1803
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Федорович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Нетунахина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Лопнев Иван Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
купчиха
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно