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Куранова Варвара Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

06.04.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
До 1799

Муж: Куранов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Куранов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1822 году 22 года. Служит с 27/10/1816 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Сын: Куранов Василий Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1822году - 19 лет (1803 г.р.) Служит с 13/10/1820 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Рождение ребёнка
Вычислено 23.03.1804 ст.

Сын: Куранов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Иван Куранов Восприемник: отставной казак Петр Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 106 номер 34 В 1922 году - 16 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Куранова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1822 году - 15 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Дочь: Долгополова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1822 году-14 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Смерть
06.04.1839
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
вдова казачка умерла в возрасте 65 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 523 номер 16
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