Куранова Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смерти06.04.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1799
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович
В 1822 году 22 года. Служит с 27/10/1816 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович
В 1822году - 19 лет (1803 г.р.) Служит с 13/10/1820 https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Рождение ребёнка
Вычислено 23.03.1804 ст.
Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович
Отец: казак Иван Куранов Восприемник: отставной казак Петр Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 106 номер 34 В 1922 году - 16 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Куранова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович
В 1822 году - 15 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Дочь: Долгополова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Петрович
В 1822 году-14 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Смерть
06.04.1839
вдова казачка умерла в возрасте 65 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 523 номер 16