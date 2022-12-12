Куранова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смерти09.06.1823
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1807
Отец: Куранов Иван Петрович
В 1822 году - 15 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Смерть
09.06.1823
Умерла Мария 18 лет дочь резервного казака Ивана Петровича Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 657 номер 16