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Куранова Мария Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

09.06.1823

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
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Рождение
Вычислено 1807

Отец: Куранов Иван Петрович

Мать: Куранова Варвара Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1822 году - 15 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Смерть
09.06.1823
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла Мария 18 лет дочь резервного казака Ивана Петровича Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 657 номер 16
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