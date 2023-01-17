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Куранов Алексей Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 23.03.1804 ст.

Дата смерти

25.03.1834 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 23.03.1804 ст.

Отец: Куранов Иван Петрович

Мать: Куранова Варвара Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак Иван Куранов Восприемник: отставной казак Петр Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 106 номер 34 В 1922 году - 16 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Смерть
25.03.1834 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от горячки в возрасте 25 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 278 номер 12
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