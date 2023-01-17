Куранов Алексей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 23.03.1804 ст.
Дата смерти25.03.1834 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 23.03.1804 ст.
Отец: Куранов Иван Петрович
Отец: казак Иван Куранов Восприемник: отставной казак Петр Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 106 номер 34 В 1922 году - 16 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/arch... Показать все
Смерть
25.03.1834 ст.
Умер от горячки в возрасте 25 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 278 номер 12