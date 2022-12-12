Долгополова (Куранова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1808
Отец: Куранов Иван Петрович
В 1822 году-14 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Бракосочетание
26.01.1830 ст.
Жених: мещанин Алексей Ильич Долгополов 26 лет Невеста: Анна Ивановна 19 лет дочь девица умершего казака Ивана Петровича Куранова Поручители: родной дядя жениха Василий Долгополов и отставной казак ... Показать все
Смерть
Неизвестно