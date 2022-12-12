Долгополова (Куранова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова (Куранова) Анна Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1766 г.р.

Мать

Вычислено 1780 г.р.

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808

Отец: Куранов Иван Петрович

Мать: Куранова Варвара Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1822 году-14 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-5-Op-1-D-13 файл 4 номер 7
Бракосочетание
26.01.1830 ст.

Муж: Долгополов Алексей Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Алексей Ильич Долгополов 26 лет Невеста: Анна Ивановна 19 лет дочь девица умершего казака Ивана Петровича Куранова Поручители: родной дядя жениха Василий Долгополов и отставной казак ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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