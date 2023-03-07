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Долгополов Алексей Ильич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1800 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
26.01.1830 ст.

Жена: Долгополова Анна Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Алексей Ильич Долгополов 26 лет Невеста: Анна Ивановна 19 лет дочь девица умершего казака Ивана Петровича Куранова Поручители: родной дядя жениха Василий Долгополов и отставной казак ... Показать все
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