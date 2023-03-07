Долгополов Алексей Ильич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1800 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1800 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1830 ст.
Жених: мещанин Алексей Ильич Долгополов 26 лет Невеста: Анна Ивановна 19 лет дочь девица умершего казака Ивана Петровича Куранова Поручители: родной дядя жениха Василий Долгополов и отставной казак ... Показать все