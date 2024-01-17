Ковтуненко Павел Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко Павел Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковтуненко Анатолий Александрович

Мать: Ковтуненко Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтуненко Юрий Павлович

Мать ребёнка: Ковтуненко Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтуненко Лариса Павловна

Мать ребёнка: Ковтуненко Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтуненко Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Ковтуненко Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковтуненко Любовь

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