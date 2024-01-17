Ковтуненко Павел Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковтуненко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтуненко Лариса Павловна
Мать ребёнка: Ковтуненко Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтуненко Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Ковтуненко Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковтуненко Любовь