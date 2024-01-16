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Ковтуненко Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковтуненко Александр Анатольевич

Мать: Ковтуненко Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобыш (Ковтуненко) Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина (Ковтуненко) Нина Анатольевна

Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтуненко Павел Анатольевич

Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Ковтуненко Иван Анатольевич

Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ковтуненко Семен Анатольевич

Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна

Смерть
1955

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