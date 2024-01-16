Ковтуненко Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1955
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобыш (Ковтуненко) Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина (Ковтуненко) Нина Анатольевна
Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковтуненко Павел Анатольевич
Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Ковтуненко Иван Анатольевич
Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ковтуненко Семен Анатольевич
Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна
Смерть
1955