Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1919

Сын: Ковтуненко Иван Анатольевич

Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Ковтуненко Семен Анатольевич

Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
20.06.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобыш Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтуненко Павел Анатольевич

Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтуненко Анатолий Александрович

Смерть
Неизвестно
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