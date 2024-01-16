Ковтуненко (Гуляева) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.01.1919
Сын: Ковтуненко Иван Анатольевич
Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Ковтуненко Семен Анатольевич
Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
20.06.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобыш Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковтуненко Павел Анатольевич
Отец ребёнка: Ковтуненко Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно