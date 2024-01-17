Ковтуненко (Козлова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковтуненко Павел Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтуненко Лариса Павловна
Отец ребёнка: Ковтуненко Павел Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковтуненко Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Ковтуненко Павел Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно