Ковтуненко (Козлова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовтуненко (Козлова) Любовь

Ковтуненко (Козлова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковтуненко Юрий Павлович

Отец ребёнка: Ковтуненко Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтуненко Лариса Павловна

Отец ребёнка: Ковтуненко Павел Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтуненко Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Ковтуненко Павел Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковтуненко Павел Анатольевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close