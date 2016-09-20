Романова Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Мария Алексеевна

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Место рождения

д. Черепаны (Ивана Чиркова)

Дата рождения

23.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1901

Отец: Романов Алексей Николаевич

Мать: Романова Пелагея Николаевна

д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
05.04.1927

Сын: Романов Василий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Емельянович

д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
06.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
22.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
18.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно
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