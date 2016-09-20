Романова Мария Алексеевна
Место рожденияд. Черепаны (Ивана Чиркова)
Дата рождения23.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1901
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
05.04.1927
Отец ребёнка: Романов Иван Емельянович
д. Черепаны (Ивана Чиркова)
Рождение ребёнка
06.06.1929
Рождение ребёнка
22.01.1934
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
18.05.1943
Смерть
Неизвестно